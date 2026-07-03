O fetiță de 6 ani a murit într-un accident cumplit. Șoferul s-a temut de furia localnicilor și a fugit la Poliție

Publicat 3 iul. 2026, 16:08 Actualizat 3 iul. 2026, 16:10

O tragedie a avut loc vineri în localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș, unde o fetiță în vârstă de doar șase ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa cu bicicleta.

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