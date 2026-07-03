Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tragedie în Maramureș! O biserică de lemn veche de peste 300 de ani a ars complet
pompieri
O biserică de lemn din județul Maramureș, veche de peste 300 de ani și inclusă pe lista monumentelor istorice, a fost distrusă aproape în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de vineri.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:34FIFA schimbă regulile jocului! Finala Cupei Mondiale ar putea avea o pauză de 30 de minute
- 16:08O fetiță de 6 ani a murit într-un accident cumplit. Șoferul s-a temut de furia localnicilor și a fugit la Poliție
- 14:50Cristiano Ronaldo, reacție memorabilă după victoria Portugaliei: „Asta înseamnă fotbalul”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News