Tânăr din Pitești, prins cu 126 km/h în localitate
Viteză la volan
Un tânăr de 21 de ani din Pitești a fost prins cu 126 km/h în Oarja, unde limita era 50 km/h. A rămas fără permis 120 de zile.
Un tânăr de 21 de ani din Pitești a fost depistat de polițiști în timp ce conducea cu o viteză mult peste limita legală, pe un drum din județul Argeș. Șoferul a fost înregistrat de radar cu 126 km/h pe DJ 503A, în comuna Oarja, într-o zonă în care viteza maximă admisă era de 50 km/h.
Incidentul s-a produs în data de 6 octombrie 2026, iar verificările au fost efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești. Pentru abaterea constatată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce timp de 120 de zile.
126 km/h pe un drum unde limita era de 50 km/h
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, tânărul conducea un autoturism pe DJ 503A, pe raza comunei Oarja, când aparatul radar a înregistrat viteza de 126 km/h.
Pe sectorul respectiv de drum, limita legală era de 50 km/h.
Prin urmare, șoferul circula cu 76 km/h peste limita maximă admisă.
Viteza înregistrată de radar este cu atât mai importantă cu cât vorbim despre un sector de drum situat în localitate, unde limita de 50 km/h este stabilită tocmai pentru reducerea riscului de accidente și pentru protejarea participanților la trafic.
Șoferul are 21 de ani și este din Pitești
Conducătorul auto depistat de polițiști are 21 de ani și este domiciliat în Pitești.
Acesta a fost oprit în urma verificărilor efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, care au constatat depășirea semnificativă a vitezei maxime admise.
Cazul s-a înregistrat pe 6 octombrie, iar măsurile dispuse de polițiști au fost cele prevăzute de legislația rutieră în vigoare.
Permisul de conducere, suspendat pentru 120 de zile
În urma abaterii, tânărul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Totodată, polițiștii i-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Șoferului i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, ceea ce înseamnă că nu a mai putut continua să conducă legal autoturismul după aplicarea măsurii.
A depășit limita legală cu 76 km/h
Diferența dintre viteza înregistrată de radar și limita legală este una considerabilă.
Calculul este simplu:
126 km/h – 50 km/h = 76 km/h
Așadar, tânărul circula cu 76 km/h peste limita admisă.
Depășirea limitei de viteză în astfel de proporții crește semnificativ riscurile în trafic, mai ales în zonele în care pot apărea pietoni, bicicliști, alte autoturisme sau vehicule care intră ori ies de pe drumurile laterale.
Radarul, principalul instrument folosit pentru depistarea vitezei excesive
Aparatele radar permit polițiștilor rutieri să identifice șoferii care depășesc limitele de viteză și să ia măsurile prevăzute de legislație.
În cazul de la Oarja, viteza de 126 km/h a fost înregistrată pe un sector în care limita era de 50 km/h.
Controalele de acest tip sunt importante în special pe drumurile din localități și din zonele intens circulate, unde viteza excesivă poate transforma rapid o situație obișnuită într-un accident grav.
În județul Argeș, polițiștii rutieri desfășoară periodic acțiuni pentru depistarea abaterilor la regimul rutier, inclusiv a vitezei excesive.
Viteza excesivă, un risc major în trafic
Cazul tânărului din Pitești readuce în atenție problema vitezei excesive pe drumurile publice.
O viteză de 126 km/h într-o zonă în care limita este de 50 km/h reduce semnificativ timpul pe care șoferul îl are la dispoziție pentru a reacționa în cazul apariției unui obstacol sau a unei situații neprevăzute.
La viteze ridicate, distanța parcursă într-un timp foarte scurt crește considerabil, iar posibilitatea de a evita un impact scade.
În plus, consecințele unui accident sunt, de regulă, mai severe pe măsură ce viteza de deplasare crește.
Ce sancțiune a primit tânărul din Pitești
În urma abaterii constatate pe DJ 503A, polițiștii au dispus mai multe măsuri împotriva conducătorului auto.
Acesta:
a fost sancționat contravențional;
a avut permisul de conducere reținut;
urmează să aibă dreptul de a conduce suspendat timp de 120 de zile;
a primit dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.
Măsurile au fost aplicate în conformitate cu prevederile legislației rutiere.
Controalele rutiere continuă în Argeș
Depistarea tânărului cu 126 km/h la Oarja vine în contextul unor acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri în județul Argeș pentru combaterea principalelor abateri care pot duce la producerea accidentelor.
Viteza excesivă se află în mod constant printre comportamentele urmărite în cadrul controalelor rutiere.
Polițiștii verifică atât respectarea limitelor de viteză, cât și alte abateri, precum conducerea fără permis, conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii ori neacordarea priorității.
În cazul de la Oarja, radarul a identificat un șofer care circula cu mai mult decât dublul vitezei maxime admise pe acel sector de drum.
Un nou caz de viteză excesivă în județul Argeș
Situația de pe DJ 503A nu este singulară. În județul Argeș, polițiștii au depistat în mod repetat conducători auto care circulau cu viteze mult peste limitele legale.
Într-un alt caz relatat în această perioadă, un șofer de 21 de ani din Pitești a fost înregistrat cu 122 km/h pe strada Nicolae Dobrin, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.
Astfel de cazuri arată că viteza excesivă rămâne o problemă importantă pentru siguranța rutieră, iar controalele radar au un rol esențial în depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă limitele impuse.
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