Șofer prins pe contrasens pe Autostrada A3. Accident evitat în ultimul moment - VIDEO

Un episod șocant a avut loc pe Autostrada A3 București–Ploiești, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens, punând în pericol atât propria viață, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au demarat de urgență verificări pentru a stabili identitatea șoferului. În scurt timp, acesta a fost găsit: un bărbat de 57 de ani din orașul Breaza, județul Prahova, transmite Realitatea Plus. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.822,5 lei, o sumă usturătoare, pe măsura abaterii de asemenea gravitate.

Pe lângă amendă, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere. Astfel, bărbatul nu va mai avea dreptul de a conduce timp de 120 de zile. Măsura vine ca urmare a gravității faptei, care putea să ducă la un accident cu consecințe dramatice.

Poliția Română a transmis un comunicat oficial în care subliniază că astfel de comportamente nu vor fi tolerate și că siguranța pe autostrăzi rămâne o prioritate.

„Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, se arată în informarea oficială.