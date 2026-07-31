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Plan Roșu de intervenție în județul Argeș. Microbuz cu sportivi de la Dinamo, implicat într-un accident grav. Un tânăr a murit -FOTO/VIDEO
FOTO: ISU Arges
Publicat31 iul. 2026, 10:19
Actualizat31 iul. 2026, 11:06
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, după ce un microbuz în care se aflau 16 sportivi juniori de la Dinamo București a ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit violent de gardul unei locuințe. În urma impactului, un tânăr a murit, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
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