S-a terminat cu bubuiturile de Sărbători! Petardele au fost interzise definitiv. Amenzile te ard la buzunar!

Sărbătorile de iarnă vor fi mult mai liniștite anul acesta. Autoritățile au luat o decizie radicală și au interzis definitiv petardele clasice. Măsura a fost luată pentru a opri valul de accidente care avea loc în fiecare an, când zeci de români ajungeau la urgențe cu răni grave din cauza materialelor pirotehnice.

Regulile s-au schimbat complet. De acum, singurele produse pe care le mai găsim la vânzare sunt cele din categoria F1. Vorbim aici doar despre artificiile pentru brad sau alte mici dispozitive care fac scântei, dar care au o intensitate foarte mică. Atenție însă, chiar și acestea pot fi cumpărate doar de la firme autorizate și numai dacă aveți peste 16 ani.

Petardele obișnuite, cele care făceau gălăgie prin cartiere (categoria P1), au dispărut complet din magazine și piețe. Ele sunt considerate acum un pericol prea mare pentru siguranța oamenilor și au fost eliminate.

Cine nu respectă legea va plăti scump. Pentru oamenii de rând, amenzile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 7.500 de lei. Firmele care încalcă regula și vând marfă interzisă riscă amenzi uriașe, de până la 75.000 de lei.

Mai mult, în cazurile grave se poate ajunge la dosar penal și chiar la închisoare, pedepsele fiind de până la 5 ani. Polițiștii nu stau degeaba și au început deja raziile. Peste 700 de controale au avut loc în piețe și depozite, iar verificările vor continua pe tot parcursul sezonului rece.