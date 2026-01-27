România accesează 16 miliarde de euro prin programul SAFE pentru modernizarea armatei

Banii pe care îi va împrumuta țara noastră vor trebui rambursați începând din 2035

Guvernul a prezentat, luni, proiectele care vor beneficia de finanțare prin programul european de apărare SAFE.

Prin acest program, România are la dispoziție peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru după Polonia.

Banii pe care îi va împrumuta țara noastră vor trebui rambursați începând din 2035, într-un interval de 30 de ani, la o dobândă avantajoasă, de cel mult 3%.

Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, a precizat că executivul urmărește că acele mai multe componente care vor intra în înzestrarea sistemului de apărare să fie produse în România de companii publice sau private.

Tot el a precizat că țara noastră va putea să împrumute în condiții foarte avantajoase următoarele sume: 4,2 miliarde de euro pentru îmbunătățirea infrastructurii duale, militare și civile, 9,6 miliarde pentru Ministerul Apărării și aproximativ 3 miliarde pentru Ministerul de Interne și pentru protecția civilă.

Ministrul apărării, Radu Miruţă, a precizat că ministerul său va derula 21 de proiecte, din care 10 reprezintă achiziții comune cu alte state și 11 sunt destinate exclusiv României. Din proiectele comune, cele mai multe sunt cu Franța și cu Germania, a mai spus Radu Miruță.

Radu Miruță: E deja semnat contractul cu Franța pentru rachetele Mistral, s-a făcut public asta, 652 de milioane de euro acolo este o achiziție împreună cu alte șase state, vor fi 12 elicoptere H225, modelul mai nou care vor fi luate din Franța, vor fi 12 radare din nou achiziții în comun cu Franța, trei sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul Patriot, achiziție în comun cu Germania, două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană care vor fi achiziție în comun cu Germania, fiind țară care e liderul pe aceste achiziții.

Și Ministerul de Interne va achiziționa echipamente și armament specific, dar și Protecția Civilă va cumpăra o serie de utilaje noi, destinate transportului unui număr mai mare de pacienți în același timp și își va diversifica rutele de deplasare pe sol, apă și aer.