Restricții de trafic pentru efectuarea de lucrări pe A1, anunță Centrul Infotrafic

7 apr. 2026, 10:32
Actualizat: 7 apr. 2026, 10:32
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Articol scris de Realitatea de Arges

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că în cursul zilei de marți, între orele 8:00 - 16:00, pe Autostrada A1 București - Pitești traficul este restricționat pentru efectuarea de lucrări.

Restricțiile sunt impuse astfel:

* tronson kilometric 72 - 73 - circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul către Pitești, pentru înlocuirea glisierei mediane;

* tronson kilometric 69+500 metri - 68+500 metri - circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul către București, pentru înlocuirea glisierei mediane.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

Totodată, Centrul Infotrafic a anunțat că, în perioada 10 - 13 aprilie 2026, inclusiv, potrivit autorităților bulgare, va fi restabilită circulația în ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule, fără restricții, pe secțiunea reparată a Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse. 

