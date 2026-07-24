Primarul care s-a dat în judecată pentru un salariu mai mare. În primărie au apărut și fotolii cu masaj cumpărate din bani publici

Publicat 24 iul. 2026, 07:59 Sursă Realitatea PLUS

Un primar din România a ajuns să fie, în același timp, și reclamant, și pârât, după ce și-a dat propria primărie în judecată pentru un salariu mai mare. Iar tabloul este completat de o altă decizie controversată: achiziția unor fotolii cu funcție de masaj din bani publici, potrivit Realitatea PLUS.

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