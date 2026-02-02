Presiunea corectă în anvelope când temperaturile scad sub 0°C. Ce trebuie să știe șoferii pentru a conduce în siguranță iarna

Gerul din ultimele zile afectează nu doar carosabilul, ci și modul în care se comportă anvelopele mașinii

Gerul din ultimele zile afectează nu doar carosabilul, ci și modul în care se comportă anvelopele mașinii. Atunci când temperaturile coboară sub 0 grade Celsius, presiunea din pneuri scade automat, iar o valoare incorectă poate compromite aderența, stabilitatea și distanța de frânare. De aceea, specialiștii recomandă ca șoferii să fie extrem de atenți la presiunea din anvelope în sezonul rece.

De ce scade presiunea când este frig

Aerul din anvelope se contractă la temperaturi scăzute, ceea ce duce la o scădere naturală a presiunii. Un pneu care vara are 2.2 bari poate ajunge iarna chiar și la 1.9 bari fără ca șoferul să observe vizual diferența. Iar o presiune prea mică înseamnă:

uzură accelerată

consum mai mare de carburant

risc crescut de derapaj

distanță de frânare mai mare

În același timp, o presiune prea mare reduce suprafața de contact cu asfaltul și poate duce la pierderea aderenței.

Care este presiunea optimă pentru anvelope iarna

În mod obișnuit, 2.2 bari este considerată o valoare standard pentru multe autoturisme, însă presiunea corectă este stabilită strict de producătorul mașinii. Aceasta poate fi verificată în:

manualul de utilizare

eticheta de pe capacul rezervorului

eticheta de pe stâlpul ușii șoferului

Aceste valori sunt cele oficiale și trebuie respectate indiferent de anotimp.

Cât trebuie crescută presiunea sub 0°C

Specialiștii recomandă ca, atunci când temperaturile scad sub 0 grade, presiunea să fie crescută cu aproximativ 0.2 bari față de valoarea standard indicată de producător. Această ajustare compensează pierderea naturală de presiune cauzată de frig.

Ce fac șoferii când drumul este acoperit cu zăpadă

Unii șoferi aleg să reducă presiunea la 2.0 bari sau chiar 1.8 bari atunci când circulă pe drumuri complet acoperite de zăpadă. O presiune mai mică mărește suprafața de contact a anvelopei cu solul, ceea ce poate oferi o aderență mai bună în anumite situații.

Totuși, această practică trebuie folosită cu atenție și doar în condiții specifice, deoarece presiunea prea mică poate afecta stabilitatea la viteze mai mari sau pe asfalt curat.