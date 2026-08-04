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Patru răniți într-un accident pe DN 73. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului

Accident pe DN73 FOTO: Arhivă

Accident pe DN73 FOTO: Arhivă

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 11:10
Sursărealitatea.net

Patru bărbați au fost răniți în noaptea de luni spre marți, într-un accident produs pe DN 73, în comuna Micești, județul Argeș. Autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar două dintre victime au fost găsite în stare semiconștientă.

Un grav accident rutier s-a produs în cursul nopții pe DN 73, în comuna Micești, județul Argeș, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. Accidentul a implicat un singur autoturism, al cărui șofer a pierdut controlul direcției.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Argeș cu medic și polițiști.

Reprezentanții ISU Argeș au precizat marți că, la sosirea echipajelor de intervenție, au fost identificate patru victime de sex masculin, toate cu diferite traumatisme. Două dintre acestea erau semiconștiente și au fost evaluate și stabilizate de personalul medical chiar la locul accidentului.

După acordarea primului ajutor, toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

În paralel cu intervenția medicală, pompierii au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru înlăturarea oricăror riscuri în zona accidentului.

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