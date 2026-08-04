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Actualitate· 1 min citire
Patru răniți într-un accident pe DN 73. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului
Accident pe DN73 FOTO: Arhivă
Publicat4 aug. 2026, 11:10
Sursărealitatea.net
Patru bărbați au fost răniți în noaptea de luni spre marți, într-un accident produs pe DN 73, în comuna Micești, județul Argeș. Autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar două dintre victime au fost găsite în stare semiconștientă.
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