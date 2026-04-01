Lovitură majoră pentru Gigi Becali: CCR consolidează pierderea numelui „Steaua” și influențează procesul de 37 de milioane de euro

O decizie recentă a Curtea Constituțională a României (CCR) produce efecte semnificative în disputa juridică de lungă durată dintre Gigi Becali și instituțiile statului privind identitatea și patrimoniul istoric al clubului Steaua. Judecătorii constituționali au analizat o excepție ridicată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în dosarul referitor la dreptul de utilizare a numelui „Steaua”, iar concluziile întăresc poziția deja conturată în instanțele civile.

Pierderea definitivă a numelui „Steaua”

Conform surselor judiciare, decizia CCR consolidează faptul că FCSB nu mai are dreptul de a utiliza denumirea „Steaua București”, nici însemnele asociate acesteia. Marca rămâne în proprietatea CSA Steaua București, clubul Armatei, care a câștigat în instanță toate litigiile majore privind identitatea vizuală și istorică.

Această hotărâre vine în continuarea unor decizii anterioare, inclusiv cea din noiembrie 2025, când ÎCCJ a respins definitiv recursul formulat de FCSB, obligând clubul patronat de Becali să renunțe la orice referire oficială la „Steaua”.

Clarificarea palmaresului

În iunie 2025, ÎCCJ a tranșat și disputa privind palmaresul:

CSA Steaua deține palmaresul între 1947 și 2003, incluzând performanțe istorice precum Cupa Campionilor Europeni din 1986 și Supercupa Europei din 1987.

FCSB deține palmaresul din 2003 până în prezent.

Instanța a stabilit clar că FCSB este o entitate juridică distinctă de clubul istoric al Armatei.

Această delimitare a fost esențială în stabilirea identității legale a celor două entități.

Impact asupra procesului de 37 de milioane de euro

Decizia CCR are implicații directe și asupra litigiului civil dintre Ministerul Apărării Naționale (MApN) și FCSB. Ministerul solicită despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii „Steaua” în perioada 2004–2014.

Prin consolidarea faptului că marca aparține exclusiv CSA, poziția MApN în acest proces este întărită considerabil, deși verdictul final privind despăgubirile urmează să fie pronunțat separat.

Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali contestă însă ideea existenței unui prejudiciu, susținând că MApN nu ar avea calitate procesuală și nici baza economică pentru a revendica daune:

„Nu au calitate procesuală. Cum să ceară despăgubiri? [...] Prejudiciul este un bun material pe care poți să-l produci și nu-l faci.”

Finanțatorul FCSB afirmă că miza reală a conflictului rămâne una simbolică, legată de suporteri și identitate, nu de bani.

Un conflict care continuă

Deși numeroase aspecte juridice au fost deja clarificate, disputa dintre FCSB și CSA Steaua rămâne una dintre cele mai complexe din sportul românesc. Decizia CCR nu face decât să consolideze cadrul legal existent, dar tensiunile dintre părți și impactul asupra suporterilor continuă să mențină subiectul în prim-plan.

În perioada următoare, atenția se va muta asupra verdictului final în procesul privind despăgubirile, care ar putea avea consecințe financiare majore pentru FCSB.