Iarna și-a intrat în drepturi în mai multe zone din țară. Ninge abundent, drumuri blocate VIDEO

Zăpadă abundentă în unele zone din țară

Iarna și-a intrat în drepturi în mai multe zone din țară, unde stratul de zăpadă a depășit deja câțiva centimetri. La munte, circulația a fost blocată între Novaci și Rânca din cauza ninsorii, iar autoritățile i-au somat pe șoferi să facă loc utilajelor de deszăpezire. Riscurile de avalanșă rămân ridicate. Drumurile sunt acoperite cu zăpadă și în Maramureș, iar peisajul în zona stațiunii Cavnic pare desprins din povești.

Ninsoarea a provocat blocaje pe șoseaua dintre Novaci și Rânca. Drumarii au făcut apel la șoferi să permită utilajelor de deszăpezire să înainteze. Din cauza lipsei de spațiu, a fost aproape imposibilă intervenția cu autospecialelor cu lamă și material antiderapant.

Meteorologii avertizează că, la altitudini de peste 1.500 de metri, pericolul de avalanșe este în continuare ridicat.

Au fost blocate și mai multe drumuri din Cluj, unde a nins de asemenea abundent. Autoritățile i-au avertizat pe șoferi că în unele zone zăpada se depune peste cruste de gheață, iar în altele va fi polei. Vântul poate ajunge la 85 de kilometri pe oră.

Imaginile arată ninsori consistente și în Maramureș, Bihor și Arad, unde zăpada s-a așternut pe carosabil. Drumurile către stațiunea montană Cavnic par desprinse din povești, însă se circulă bară la bară.

Aceeași situație se înregistrează și în județele Caraș-Severin și Bistrița-Năsăud, unde fulgii cad fără oprire, iar peisajul s-a transformat în doar câteva ore.

Ninsorile au ajuns și în sud-vestul țării. Meteorologii avertizează că episoadele de ninsoare vor continua în zilele următoare motiv pentru care îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență și să își echipeze corespunzător autoturismele.

Intervenţii pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.

”Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrada A1 atât pe tronsonul Bucureşti – Piteşti între kilometrii 134-149 cât şi pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva. În aceleaşi condiţii se circulă şi pe autostrada A10 Sebeş – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

De asemenea, în urma ninsorilor şi a lapoviţei, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Sălaj, Sibiu, Timiş şi Vâlcea.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice”, au mai transmis poliţiştii.

Aceştia anunţă că pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

”Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei”, recomandă reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol.