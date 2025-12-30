Hamas respinge dezarmarea şi acuză Israelul de încălcarea armistiţiului din Gaza

Declaraţia survine în contextul vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu în Statele Unite

Brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa armată a Hamas, au transmis că nu intenţionează să se dezarmeze atât timp cât, va continua ocupaţia israeliană.

Organizația, considerată terosită de UE și SUA, reafirmă ceea ce numește "dreptul de a răspunde” acţiunilor Israelului.

Declaraţiile au fost făcute într-un videoclip distribuit pe canalele proprii ale grupării, potrivit agenţiilor EFE și Agerpres.

În mesaj, noul purtător de cuvânt al Brigăzilor al-Qassam confirmă moartea mai multor comandanţi ai organizaţiei, ucişi de forţele israeliene, inclusiv a fostului purtător de cuvânt.

Declaraţia survine în contextul vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele Donald Trump pentru discuţii privind a doua fază a acordului de încetare a focului.

Această etapă ar putea include dezarmarea Hamas, în condiţiile în care Israelul ar controla mai mult de jumătate din Fâşia Gaza.

Purtătorul de cuvânt al Brigăzilor al-Qassam îi îndeamnă pe actorii implicaţi în procesul de încetare a focului să se concentreze asupra limitării capacităţilor militare ale Israelului, criticând negocierile care vizează dezarmarea Hamas.

Totodată, gruparea susţine că vrea să păstreze propriul armament uşor.

Brigăzile al-Qassam acuză Israelul de încălcarea armistiţiului în Fâşia Gaza, aflat în vigoare din 10 octombrie, şi denunţă strămutarea palestinienilor din taberele de refugiaţi din Cisiordania, violenţele coloniştilor israelieni şi ceea ce descriu drept intenţia guvernului Netanyahu de a continua anexarea acestui teritoriu.

De asemenea, organizația critică un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlamentul israelian privind introducerea pedepsei cu moartea pentru uciderea unui cetăţean israelian.

Nu în ultimul rând, reprezentantul Brigăzilor al-Qassam a lansat un apel către Yemen, Liban, Irak, Iran şi Iordania să sprijine populaţia din Gaza, afirmând că, în pofida reducerii intensităţii luptelor, situaţia umanitară rămâne gravă.