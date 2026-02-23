Bătrână moartă într-un incendiu

Sursă: realitatea.net

O femeie de 93 de ani și-a pierdut viața în mod tragic în această dimineață, după un incendiu izbucnit într-o locuință din comuna Drăganu, sat Băcești, județul Argeș. În interiorul casei a fost găsit trupul carbonizat al victimei, care locuia singură în imobil.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului după apelul primit prin 112 și au intervenit alături de pompieri pentru stingerea focului și pentru primele verificări.

Potrivit primelor informații, până acum reiese că persoana decedată este chiar proprietara casei.

Femeie arsă de vie în propria locuință din Argeș

Ancheta a fost preluată de polițiștii de investigații criminale din Pitești, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea procurorilor.

Urmează să fie făcută autopsia pentru a se stabili cauza exactă a morții, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs tragedia.