Fără apă, timp de 24 de ore, la Curtea de Argeș

Nou mesaj R0-Alert emis de autorități

Locuitorii din Curtea de Argeș și din comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului vor rămâne fără apă potabilă începând de astăzi, de la ora 21:00, pentru aproximativ 24 de ore. Autoritățile au transmis un nou mesaj RO-ALERT prin care explică faptul că măsura este necesară pentru decolmatarea și dezinfectarea instalațiilor Stației de Tratare Cerbureni, după depistarea unei bacterii periculoase în rețea.

Furnizorul de apă a anunțat că Stația de tratare Cerbureni va fi oprită complet începând cu ora 21:00, pe 10 februarie 2026, pentru lucrări de curățare, spălare și dezinfectare a filtrelor și bazinelor de înmagazinare. Intervenția este necesară - spun aceștia - pentru eliminarea bacteriei Clostridium perfringens și pentru aducerea parametrilor fizico‑chimici la valori conforme. Drept urmare, oamenii au primit luni dimineață un mesaj RO-Alert în care li se comunica decizia luată de autorități.

Rețeaua va fi reumplută cu apă hiperclorinată

După repornirea stației, rețeaua de distribuție va fi reumplută cu apă hiperclorinată, proces care ar putea dura între 12 și 24 de ore, în funcție de consum și eventualele avarii. În această perioadă, apa va avea o turbiditate ridicată și va putea fi folosită doar pentru toalete, nu pentru consum, potrivit publicației Argeș Expres.

Puncte de distribuție a apei potabile în oraș

Primăria Curtea de Argeș și ISU Argeș au amplasat mai multe bazine cu apă potabilă, alimentate permanent de o cisternă. Acestea sunt disponibile în următoarele locații:

Liceul „Regele Mihai I” – strada Episcop Nichita

Liceul „Constantin Dobrescu” – strada Episcop Nichita

Școala „Basarab I” – strada Posada

Școala „Mircea cel Bătrân” – strada Banu Mărăcine

Școala „Carol I” – strada Negru Vodă

Liceul „Vlaicu Vodă” – strada Negru Vodă

Școala „Armand Călinescu” – strada Negru Vodă

Școala „Sfântul Apostol Andrei” – strada Râmnicu Vâlcea

Biserica Marina

Autoritățile mai informează că apa de la Izvorul Pod Progresul și de la forajul din curtea Mănăstirii este potabilă, în timp ce apa din izvoarele Șipot și Tunel Valea Danului nu este destinată consumului.

Sursa: Realitatea de Arges