Advertising
Actualitate· 1 min citire
Crimă într-o familie din Argeș! O femeie și-a ucis soțul după un scandal izbucnit la băutură
Poliție
O femeie în vârstă de 46 de ani din județul Argeș a fost reținută după ce și-a ucis soțul, un bărbat de 49 de ani. Tragedia s-a produs în urma unui conflict izbucnit în locuința celor doi, după ce ar fi consumat alcool împreună.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:15Lovitură pentru românii care merg în Bulgaria! Vinieta se scumpește masiv de la 1 august
- 16:48Momente de panică pentru Diana Șoșoacă! Eurodeputata a fost rănită într-un accident rutier
- 16:19Bruxelles aprobă o nouă tranșă uriașă pentru Ucraina! Miliarde de euro pentru armament și apărare
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News