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Crimă într-o familie din Argeș! O femeie și-a ucis soțul după un scandal izbucnit la băutură

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 17:55

O femeie în vârstă de 46 de ani din județul Argeș a fost reținută după ce și-a ucis soțul, un bărbat de 49 de ani. Tragedia s-a produs în urma unui conflict izbucnit în locuința celor doi, după ce ar fi consumat alcool împreună.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în comuna Rociu. Cei doi erau căsătoriți de aproape 28 de ani și aveau împreună trei copii. Oamenii din apropierea familiei spun că între soți izbucneau frecvent certuri violente, pe fondul consumului de alcool, conflicte care degenerau adesea în agresiuni fizice.

Miercuri seară, unul dintre aceste scandaluri s-a încheiat tragic. După producerea faptei, femeia și-ar fi anunțat rudele, iar autoritățile au fost alertate.

Fiica cea mică a celor doi a declarat că a crescut într-un climat tensionat, marcat de certuri și acte de violență între părinți. Potrivit acesteia, mama era cea care manifesta de multe ori un comportament agresiv.

Femeia a fost reținută și urmează să fie prezentată în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Ea este cercetată pentru omor, infracțiune care se pedepsește cu până la 25 de ani de închisoare. În cazul în care procurorii vor stabili că fapta a fost comisă cu premeditare, pedeapsa poate ajunge până la detențiune pe viață.

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