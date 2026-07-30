Crimă într-o familie din Argeș! O femeie și-a ucis soțul după un scandal izbucnit la băutură

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 17:55

O femeie în vârstă de 46 de ani din județul Argeș a fost reținută după ce și-a ucis soțul, un bărbat de 49 de ani. Tragedia s-a produs în urma unui conflict izbucnit în locuința celor doi, după ce ar fi consumat alcool împreună.

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