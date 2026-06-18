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Actualitate· 1 min citire
Compania care deține Realitatea Plus a dat în judecată mai mulți membri CNA. PHG Media Invest cere sechestru pe averea lor
Realitatea PLUS
Publicat18 iun. 2026, 12:52
Actualizat18 iun. 2026, 13:01
PHG Media Invest, compania care deține televiziunea Realitatea Plus, a dat în judecată mai mulți membri ai CNA și solicită aplicarea unui sechestru asigurator pe averile lor.
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