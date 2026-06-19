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Cisternă cu benzină răsturnată pe DN 7, în județul Argeș. Pericol de explozie

Pericol de explozie

Pericol de explozie

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 13:01
Sursărealitatea.net

Pericol de explozie pe șosea după ce o cisternă încărcată cu benzină s-a răsturnat, vineri, pe DN 7, în judeţul Argeş. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar traficul a fost deviat. Pompierii intervin de urgență.

UPDATE Conform celor mai recente informații, cisterna transporta benzină. La ora transmiterii acestei știri, intervenția pompierilor este în plină desfășurare.

ȘTIREA INIȚIALĂ

IPJ Argeş anunţă, vineri, că pe DN 7, la Cotmeana, o cisternă cu combustibil s-a răsturnat pe şosea.

"Sunt scurgeri de combustibil pe partea carosabilă, aspect ce implică restricţii de circulaţie, pentru a permite intervenţia echipajelor specializate", a transmis sursa citată.

La faţa locului intervin pompierii cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de hidroperforare, alături de un echipaj CBRN.

Traficul urmează să fie deviat spre DN 7C.

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