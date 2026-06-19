Cisternă cu benzină răsturnată pe DN 7, în județul Argeș. Pericol de explozie

Publicat 19 iun. 2026, 13:01 Sursă realitatea.net

Pericol de explozie pe șosea după ce o cisternă încărcată cu benzină s-a răsturnat, vineri, pe DN 7, în judeţul Argeş. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar traficul a fost deviat. Pompierii intervin de urgență.

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