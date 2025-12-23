Circa 23.000 de angajați ai MAI vor fi la datorie în minivacanța de Crăciun

În minivacanța de Crăciun, aproximativ 3.300 de polițiști de frontieră vor fi mobilizați

Aproximativ 23.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori SMURD și polițiști de frontieră - vor fi la datorie, zilnic, în minivacanța de Crăciun.



'În această perioadă, aproximativ 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și colegi de la celelalte structuri ale MAI vor fi prezenți în comunități, în stradă, în zonele aglomerate și în apropierea lăcașurilor de cult, pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale și intervenția rapidă în situații de urgență. Activitatea cadrelor MAI se desfășoară cu prioritate în sprijinul cetățenilor, cu accent pe prevenție și dialog', a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.





Zilnic, în medie 2.000 de polițiști rutieri vor avea în atenție drumurile care se aglomerează de obicei în astfel de perioade pentru a fluidiza circulația și pentru a oferi sprijin conducătorilor auto.



'Pe drumurile cu risc crescut de producere a unor accidente, polițiștii vor acționa cu aproximativ 400 de aparate radar pentru depistarea șoferilor care reprezintă un pericol pentru toți participanții la trafic. Pentru a ajunge cu bine la destinație, încurajăm șoferii să respecte normele rutiere, să pornească în călătorie doar după ce s-au informat cu privire la starea vremii și a drumurilor, să își echipeze corespunzător autovehiculele și să manifeste prudență în trafic', a transmis Dajbog.



Ea a menționat că polițiștii vor continua în aceste zile acțiunile pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale de comerț cu articole pirotehnice periculoase.



'Începând cu sfârșitul lunii septembrie au fost confiscate aproximativ 70 de tone de articole pirotehnice deținute ilegal și care urmau să fie comercializate cu încălcarea legislației. Totodată, au fost întocmite peste 600 de dosare penale. Pentru prevenirea evenimentelor negative soldate cu răniri de persoane, incendii și distrugeri de bunuri, legislația a fost modificată, fiind interzisă utilizarea petardelor, pocnitorilor și bateriilor de artificii de către persoanele fizice, indiferent de vârstă', a evidențiat purtătorul de cuvânt al MAI.



La cele aproximativ 10.000 de evenimente publice organizate în această perioadă, la care ar putea participa aproape un milion de persoane, polițiștii și jandarmii vor fi mobilizați pentru prevenirea faptelor care ar putea afecta siguranța cetățenilor.



'În sprijinul cetățenilor care petrec minivacanța la munte, zilnic vor fi pregătiți să intervină aproximativ 170 de jandarmi montani. Recomandăm turiștilor să meargă doar pe trasee deschise pe timp se iarnă, să se echipeze corespunzător și să țină cont de starea vremii înainte de a se urca pe munte', a mai transmis Monica Dajbog.



Ea a adăgat că, pe întreaga perioadă a sezonului rece, pompierii desfășoară acțiuni de control la unități de turism, centre comerciale, lăcașuri de cult, târguri, spații în care se organizează evenimente publice pentru a se asigura că sunt luate toate măsurile de prevenire a unor situații de urgență, mai ales a incendiilor.



'Numai în prima jumătate a lunii decembrie, au fost constatate aproape 5.400 de deficiențe pe linia apărării împotriva incendiilor, fiind aplicate amenzi de peste 6,8 milioane de lei și mai mult de 4.500 de avertismente', a precizat purtătorul de cuvânt al MAI.



În minivacanța de Crăciun, aproximativ 3.300 de polițiști de frontieră vor fi mobilizați pentru protejarea granițelor, prevenirea infracționalității transfrontaliere și asigurarea unui control fluent la frontiera externă.

