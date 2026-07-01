Caz șocant în Vrancea! Bebeluș de 4 luni, bătut de mamă. Femeia și concubinul, arestați

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 16:48

Un bebeluș în vârstă de doar patru luni a fost preluat de urgență de specialiștii DGASPC Vrancea, după ce ar fi fost agresat de propria mamă în comuna Dumitrești. În urma intervenției autorităților, atât femeia, cât și concubinul acesteia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

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