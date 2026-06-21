Caniculă și furtuni în următoarele zile. ANM a emis mai multe avertizări Cod Galben - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări Cod Galben valabile în perioada 21-24 iunie, care anunță temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni ale țării.
Potrivit meteorologilor, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a României, cu temperaturi maxime ce vor ajunge frecvent la 31-33 de grade Celsius. În Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei, valorile termice vor urca până la 35-36 de grade, iar local se va instala canicula.
Interval de valabilitate: 21 iunie, ora 10 – 24 iunie, ora 21 Fenomene vizate: vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic, instabilitate atmosferică
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice, iar miercuri (24 iunie) în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26...28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31...33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul teritoriului, mai ridicate până spre 35...36 de grade, duminică (21 iunie) în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Duminică și luni (21 și 22 iunie), în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării, marți (23 iunie) în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri (24 iunie) în centrul, sudul și sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN
Interval de valabilitate: 21 iunie, intervalul orar 12 – 21 Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat Zone afectate: conform textului și hărții
Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat.
În intervalul menționat, în sudul Banatului, în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.
Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul Banatului și în Crișana, în special spre seară.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 iunie, intervalul orar 12 – 21 Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat Zone afectate: Maramureș, nordul-vestul și nord-estul Transilvaniei
Luni (22 iunie) în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii restrânse, va atinge pragul critic de 80 de unități.
Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 iunie, intervalul orar 12 – 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ Zone afectate: Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali
În intervalul menționat, la început în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali, apoi în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.
Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, îndeosebi în sud-vestul Olteniei.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.