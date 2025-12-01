Călin Georgescu, alături de români la Alba Iulia, în zi de sărbătoare națională

Călin Georgescu este alături de români în zi de mare sărbătoare

Călin Georgescu este alături de români în zi de mare sărbătoare. La aproape un an de la anularea alegerilor, liderul suveranist se află astăzi la Alba Iulia.

UPDATE 8:00 - De la o oră la alta, numărul oamenilor prezenți crește. Unii dintre ei sunt însoțiți de copii, cu toții fiind îmbrăcați în port tradițional.

UPDATE 7:10 - Mii de români din toate colțurile țării, inclusiv din diaspora, răspund la apelul de chemare al liderilor suveraniști, în special la apelul de chemare făcut de către Călin Georgescu și George Simion la Alba Iulia, cele mai importante puncte încărcate de istorie.

La monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, unde va fi prezent Călin Georgescu în această dimineață, de la ora 9.00, alături de mii de oameni.

Încă de ieri, toate străzile din Alba Iulia au fost pline de români veniți special pentru Ziua Națională.

Liderul suveranist Călin Georgescu va veni cu un mesaj în exclusivitate pentru Realitatea PLUS la orele prânzului pentru totți românii, atât din țară, cât și din străinătate.