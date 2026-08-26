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Actualitate· 1 min citire
Argeș: Un autoturism a lovit un copac și a luat foc
Autoturism în flăcări / Foto: ISU Argeş
Publicat26 aug. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net
Un autoturism a intrat în coliziune cu un copac și apoi a luat foc, în noaptea de marți spre miercuri, în localitatea Bălilești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.
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