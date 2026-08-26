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Argeș: Un autoturism a lovit un copac și a luat foc

Autoturism în flăcări / Foto: ISU Argeş

Autoturism în flăcări / Foto: ISU Argeş

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net

Un autoturism a intrat în coliziune cu un copac și apoi a luat foc, în noaptea de marți spre miercuri, în localitatea Bălilești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

''La sosirea la locul evenimentului, echipajele operative au constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. De asemenea, la momentul sosirii forțelor de intervenție, autovehiculul era cuprins în totalitate de flăcări'', se arată într-o informare transmisă de ISU Argeș.

Conform aceleiași surse, în exteriorul autoturismului a fost găsit un tânăr în vârstă de aproximativ 21 de ani, care se afla în stare semiconștientă și era incoerent.

''Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la spital de către un echipaj medical'', precizează ISU Argeș.

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