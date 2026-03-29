ANM a emis un nou Cod galben de vreme rea. Ploi abundente în jumătate din țară, ninsori și viscol la munte -HARTA

Meteorologii au emis un nou Cod galben de ploi, ninsori și viscol, valabil de duminică dimineață în 20 de județe din Dobrogea, Moldova, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și în Capitală.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, strat de zăpadă şi viscol, începând de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, în judeţele Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Braşov, Covasna, Harghita, în municipiul Bucureşti şi parţial în judeţul Sibiu.

”În intervalul menţionat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei şi în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm şi va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h). Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi pe alocuri de peste 30...40 l/mp”, au arătat meteorologii.

Temporar, vor fi intensificări ale vântului, local în estul şi în sud-vestul ţării, cu viteze în general de 40-50 km/h.

În zona municipiului Bucureşti, cerul va avea înnorări şi va ploua însemnat cantitativ (20...30 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.