Tragedie cumplită în Vrancea! Doi tineri au murit carbonizați după ce o mașină a intrat într-un cap de pod și a luat foc

Un accident rutier extrem de grav s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, pe DJ 205C, în comuna Vârteșcoiu, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor două persoane.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, un autoturism în care se aflau patru persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod, după ce șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă imediat de flăcări.

Șoferul, un tânăr de 22 de ani din Focșani, și pasagera aflată pe locul din dreapta față, o tânără de 20 de ani, au murit pe loc, fiind găsiți carbonizați în interiorul autoturismului.

Cei doi pasageri din spate au reușit să se autoevacueze înainte ca incendiul să cuprindă complet vehiculul. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani și o tânără de 19 ani, care au suferit multiple fracturi și traumatisme grave.

Aceștia au fost preluați de echipajele medicale, stabilizați la fața locului și transportați de urgență la Spitalul Județean din Focșani pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei, fiind vizate infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.