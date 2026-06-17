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Andrew Tate, din nou în fața procurorilor DIICOT. Milionarul acuzat de viol a fost dus la audieri
Andrew Tate
Publicat17 iun. 2026, 11:37
Sursărealitatea.net
Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de viol, constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.
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