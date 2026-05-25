Agent de poliție din Câmpulung, arestat preventiv după ce a cerut 12.000 de euro pentru a facilita transferul unui coleg

Un agent de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Câmpulung a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești l-au reținut pentru trafic de influență.

Măsura arestării preventive a fost dispusă pe 23 mai 2026 de un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Argeș, la solicitarea DNA Pitești. Polițistul în cauză deținea și funcția de președinte al unei filiale județene a unui sindicat din poliție.

Ce acuzații i se aduc

Potrivit probelor strânse până în prezent, în februarie 2026, agentul ar fi pretins de la un coleg polițist suma de 12.000 de euro, promițându-i că va interveni pe lângă persoane cu funcții de conducere din două inspectorate județene pentru a-i facilita transferul. În martie 2026, inculpatul ar fi primit efectiv 10.000 de lei din suma solicitată.

Ancheta este condusă de procurorii DNA Pitești, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, conform Codului de procedură penală.

DNA reamintește că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală al cărei scop este administrarea probatoriului și nu aduce atingere prezumției de nevinovăție.