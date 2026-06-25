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Accident grav în Argeș! Patru persoane au ajuns la spital după impactul dintre un microbuz și un autoturism

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 13:26

Un accident rutier soldat cu patru răniți s-a produs joi dimineață în județul Argeș, după ce un microbuz care transporta muncitori s-a ciocnit cu un autoturism.

Primele verificări efectuate de polițiști la locul incidentului indică faptul că șoferul mașinii nu ar fi acordat prioritate la coborârea de pe breteaua Autostrăzii București–Pitești.

Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 73 de ani. În urma impactului, trei persoane aflate în microbuz au fost rănite, alături de o femeie de 71 de ani care se afla în mașină.

Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor disponibile, niciuna dintre acestea nu se află în pericol de moarte.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Testele cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre conducătorii auto implicați nu consumase alcool înainte de accident.

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