Accident de autobuz în Spania. 46 de răniți, dintre care 4 în stare critică

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață în orașul Lleida, Spania, după ce un autobuz de pasageri a intrat în fațada unei clădiri de pe Rambla Ferran. În urma impactului, 46 de persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare critică. Șoferița autobuzului se angajase recent în companie și era însoțită de un instructor, care a fost grav rănit și a suferit amputarea unui membru.
Accidentul a avut loc miercuri dimineață, pe Rambla Ferran, la numărul 11, în centrul orașului Lleida. Autobuzul de pasageri a ajuns pe zona pietonală și s-a izbit de fațada clădirii Diputación. Primele informații indicau 43 de persoane rănite, însă bilanțul comunicat ulterior a ajuns la 46 de răniți. Patru dintre victime sunt în stare critică.
La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar zona a fost securizată pentru acordarea primului ajutor și pentru cercetările autorităților. Primarul orașului Lleida, Fèlix Larrosa, a explicat că șoferița autobuzului se angajase recent în companie. În momentul accidentului, aceasta era însoțită de un instructor.
Instructorul a fost rănit grav în urma impactului și a suferit amputarea unui membru. Autoritățile au cerut prudență până la finalizarea verificărilor, pentru a se putea stabili exact ce s-a întâmplat, scrie Efe.com.
Autobuzul circula normal înainte de impact
Potrivit imaginilor surprinse de o cameră aflată în apropiere, autobuzul circula normal pe Rambla de Ferran, în direcția Pont Vell. La un moment dat, vehiculul și-a schimbat brusc direcția, a intrat pe zona pietonală și s-a izbit de clădire. Deocamdată, nu este clar ce a provocat devierea autobuzului de pe traseu. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei defecțiuni tehnice.
Mossos d'Esquadra urmează să ia declarații de la pasagerii aflați în autobuz, dar și de la pietonii care au fost martori la accident. Anchetatorii vor analiza și starea vehiculului, pentru a stabili dacă accidentul a fost provocat de o problemă tehnică sau de o altă cauză. Cercetările continuă pentru clarificarea împrejurărilor în care autobuzul a ajuns pe zona pietonală și a lovit clădirea.
Patru răniți sunt în stare critică
Bilanțul accidentului este unul grav: 46 de persoane rănite, dintre care patru în stare critică. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri. Autoritățile din Lleida continuă verificările, iar informațiile despre starea răniților și cauza accidentului vor fi actualizate pe măsură ce ancheta avansează.