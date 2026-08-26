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Social· 1 min citire
Scumpiri peste scumpiri. Românii spun că nu mai fac față prețurilor
Publicat26 aug. 2026, 13:04
Actualizat26 aug. 2026, 13:39
SursăRealitatea PLUS
În piețe, realitatea scumpirilor se vede direct la tarabă. Producătorii spun că au ajuns în situația în care muncesc luni întregi pentru marfă, iar la final fie o vând pe nimic, fie o aruncă pentru că nu mai au cui să o dea. De cealaltă parte a tarabei, cumpărătorii fac calcule înainte să pună fiecare produs în sacoșă. Pentru tot mai mulți, luna începe cu aceeași întrebare: la ce mai renunțăm?
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