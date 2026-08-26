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Fragment de dronă cu explozibil descoperit pe plaja din Olimp
FOTO: Captura video/Ziua de Constanța
Accesul restricționat pe o rază de 500 de metri după semnalarea turiștilor
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