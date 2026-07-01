Incendiu la metrou, în stația Piața Universității. Garnitura nu a mai fost lăsată să oprească la Piața Romană VIDEO

Un incident tehnic a dat peste cap circulația trenurilor de metrou din Capitală în această după-amiază. O defecțiune apărută la nivelul căii de rulare în stația Universitate a provocat un incendiu, determinând echipele de intervenție să ia măsuri de siguranță imediate pentru călători.
Piesa defectă, scoasă de pe șine de echipele de intervenție
Potrivit primelor informații din cadrul companiei, alerta a fost declanșată de un dispozitiv electric situat pe șine care a început să scoată un fum dens.
„O echipă tehnică acționează de urgență în acest moment la nivelul șinei pentru a izola și a îndepărta piesa defectă. Este vorba despre un contactor care a cedat și din care a ieșit fumul”, au precizat surse din rândul echipelor de intervenție.
Tren blocat preventiv și măsuri de siguranță pentru călători
Pentru a evita orice risc la adresa pasagerilor, dispeceratul central a luat decizia de a modifica din mers traseul trenurilor aflate în tranzit pe magistrală. Astfel, unei garnituri care se apropia de zona critică nu i s-a mai permis preventiv să oprească în stația următoare, Piața Romană, fiind luate măsuri de evacuare și redirecționare sigură.
Bucureștiul a fost lovit recent de ploi torențiale care au inundat mai multe străzi și clădiri, iar reprezentanții Metrorex au ținut să precizeze că, în acest caz, defecțiunea de la stația Universitate este una care are legătură cu infiltrațiile de apă din subteran.
Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate până la remedierea completă a avariei.
Ce spun oficialii de la Metrorex
„Metrorex informează că astăzi, 01 iulie 2026, în jurul orei 15:20, din cauza umidității, pe Magistrala 2, la stația Universitate a fost semnalată o defecțiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum.
La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum.
Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă.
Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat!”, se arată în comunicatul de al metrou.