Sportivul Robert Glință a anunțat că se retrage din înotul de performanță. Anunțul a fost făcut pe Facebook.

Argeșeanul Robert Glință, 25 de ani, a fost campion european în 2020, la 100 metri spate și campion mondial de juniori în 2015, la aceeași probă.

A venit momentul să fac un pas înapoi de la înotul competițional. Cu suișuri și coborâșuri, acest sport m-a învățat atât de multe și m-a făcut cu adevărat să devin ființa umană mai evoluată care sunt astăzi. Fie că este vorba de durere sau glorie, eșec sau succes, suferință sau fericire, nivelul de responsabilitate, disciplină, dăruire, ambiție prin munca grea de a atinge un obiectiv și de a depăși obstacolele, au crescut rădăcini adânci în mine, care vor rămâne pentru totdeauna cu mine. Nimic nu ar fi fost posibil fără oamenii cu care am lucrat. Fiecare dintre ei jucând un rol uriaș și lăsând o amprentă importantă în cariera și viața mea. Pentru ei, nu există suficiente cuvinte prin care să exprim suficient recunoştinţa. Toate amintirile minunate și prietenii dragi pe care mi le-a adus acest drum, legăturile sufletești care depășesc viața de competiție, mă fac să simt că am câștigat mult mai mult decât niște medalii și trofee. Tuturor prietenilor și fanilor vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați arătat mereu sprijinul și pentru că ați crezut în mine, indiferent de situație. Resursele sunt epuizate și este timpul să am grijă de propria mea sănătate fizică, mentală, emoțională și spirituală, pentru că până la urmă sunt doar o ființă umană. A venit momentul să fac un pas înapoi de la înotul competițional este mesajul lui Robert Glință.