Senatorul vâlcean Claudia Banu, președintele Grupului parlamentar de prietenie dintre România și India, transmite un mesaj cu prilejul Zilei Independenței din India.

Senatorul își exprimă, în calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie dintre România și India, încrederea în consolidarea relațiilor culturale și economice intre cele două țări.

I convey my greetings and the best wishes to our Indian citizens and friends on the occasion of the 75th Independence day of India! As the president of the Parliamentary friendship group between Romania and India, I carry a positive hope of strengthening together the cultural and economical relationship between the two democratic nations!- Claudia Banu