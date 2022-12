Noi decizii pentru salarații Dacia. Astăzi ADMINISTRATIA si SAD au ajuns la un acord, referitor la o majorare a pachetului salarial cu 900 lei.

Acordul prevede:

1.CRESTERI SALARIALE:

• Pentru operatori (nivelurile 1 – 5) si functionari (nivelurile L4A si L4B)

700 lei crestere generalã, in ianuarie

• Pentru personalul TESA nivelul L3C

630 lei crestere generalà, in ianuarie + 1,2% crestere individualà, in aprilie

> Pentru personalul TESA nivelurile L3B si L3A

10 % crestere individualà, in aprilie

2. Majorarea valorii tichetelor de masã la 30 lei din ianuarie, adicà o crestere de 200 lei pe lunã

3. PRIMÀ DE REZULTAT: 1.400 lei, in ianuarie

4. PRIMÃ EXCEPTIONALÀ 400 lei, in septembrie

SALARIUL MINIM: 3.050 lei

6. Transformarea a 120 de contracte CDD n contracte CDI

7. Cresterea dispozitiei de plat pentru biletele de vacantà la 3.200 RON