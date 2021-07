Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, în cadrul vizitei din Râmnicu Vâlcea, că programul de construcţie a creşelor va demara în această vară, iar în luna august ar putea fi aprobate primele finanţări.

Ministrul a punctat că au fost realizate studiile de fezabilitate şi se aşteaptă solicitările de finanţare de la unităţile administrativ teritoriale.

(…) avem un program naţional de construcţie de creşe care va demara chiar în vara acestui an. Am pornit de la zero în ianuarie, avem studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte tip pentru creşe cu 50 de locuri, cu 70 de locuri şi cu 110 locuri, aşteptăm solicitarea din partea municipiului Râmnicu Vâlcea şi am asigurat autorităţile locale că putem să acordăm finanţare. Pentru creşe avem surse de finanţare printr-un program asumat de Guvern, vom porni cu o finanţare din bugetul Ministerul Dezvoltării, în august vrem să aprobăm primele finanţări a declarat ministrul.

Nevoia de creşe în România este foarte mare, în condiţiile în care numai aproximativ 4% dintre copii de vârstă antepreşcolară au asigurat loc la creşă.