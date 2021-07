Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona verde în zona galbenă, intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

Marea Britanie a rămas pe lista roşie, cu o rată de infectare de 2,3 la mia de locuitori.

HOTĂRÂREA nr. 43 din 01.07.202

Art.1 – (1) Se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea

stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care

sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

(2) Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic

ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14

zile raportată la 1.000 de locuitori.

(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Național de Sănătate Publică, în

temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),

actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea

clasificării țărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care

sosesc în România din acestea, conform art. 2.

(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.

Art.2 – (1) Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de

incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:

a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din

ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;

b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din

ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3;

c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din

ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.

(2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona

verde în zona galbenă, intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al

României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista

țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

(3) Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona

galbenă din zona verde, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a

Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista

țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

Art.3 – (1) În funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art.

2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:

a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 lit. a)

nu se instituie măsura carantinei;

b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 lit.

b) și c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat

pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe

(altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau

Confederația Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de

zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de

la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de

ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,

efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de

transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea

Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la

intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi

ulterioară intrării pe teritoriul României;

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data

confirmării până la data intrării în țară;

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ

al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul

național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea

pe teritoriul tării;

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina

sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările

menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici

respectivi;

h) elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează

cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către

acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori

pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul

țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau

finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în

procedură accelerată.

(3) Pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului

Economic European sau Confederația Elvețiană se instituie măsura carantinei în condițiile alin.

(1).

Art.4 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care

sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele

categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în

vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile

de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu

virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc

cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu

mijloace proprii);

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data

confirmării până la data intrării în țară;

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore

înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe

teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea

pe teritoriul tării;

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina

sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările

menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici

respectivi;

h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara

României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,

fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut

examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de

învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea,

frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în

procedură accelerată.

Art.5 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care

sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele

categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în

vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de

la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data

confirmării până la data intrării în țară;

c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de

ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,

efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de

transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea

Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la

intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi

ulterioară intrării pe teritoriul României;

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ

al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul

național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

f)lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau

Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările

menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici

respectivi;

g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara

României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,

fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut

examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de

învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea,

frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea

pe teritoriul tării;

i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în

procedură accelerată.

Art.6 – (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact

direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până

la data contactului direct.

(2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale

unei persoane confirmate se aplică și pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru

infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut

cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data contactului.

Art.7 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de

vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin

vaccinul și în limba engleză.

vaccinul și în limba engleză.

(2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în

vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul

certificatului verde de vindecare, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de

autoritatea competentă, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost

efectuat testul și în limba engleză.

(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării

excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de

testare, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,

efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de

transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)

și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

(4) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b), dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul

negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , iar rezultatul

acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

(5) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă

efectuează un test RT- PCR în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu

prezintă simptomatologie specifică.

Art.8 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale

legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri

care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de

hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,

prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi

analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de

coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul

suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția

de Sănătate Publică.

(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru

care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Art.9 – Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia,

Nepal, Africaj de Sud și India se aplică doar următoarele excepții de la măsura carantinei:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de

la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data

confirmării până la data intrării în țară;

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ

al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul

național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

Art.10 – Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă HCNSU nr. 28 din data de

14.05.2021 cu modificările și completările ulterioare.

Art.11 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se

comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.