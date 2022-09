Aleșii patriei ne vând iluzii, în timp ce milioane dintre noi luptă ca să mai supraviețuiască de la o lună la alta. Cei mai norocoși vom trece cu bine și de această iarnă. Cu voia Domnului, nu cu a domnilor și doamnelor de la cârma țării. Ei au uitat complet de români, se pregătesc pentru campania de peste doi ani. știu, au furat startul, dar asta este. Dar până atunci ce vom face, stimați guvernanți? De circ ne-am săturat până peste cap. Pâine ne mai oferiți și nouă? Pomenile anunțate de PSD sunt simple propuneri electorale, au recunoscut chiar ei chiar azi. În timp ce premierul Ciucă spune că măsurile trebuie să fie unele sustenabile, social-democrații anunță majorări în stânga și în dreapta. Bătaia de joc cu care acest popor este tratat atinge noi cote alarmante. Astăzi, după două luni de vacanță, parlamentarii s-au întors la muncă. Sau ar fi trebuit să o facă.

La Senat, unul din două scaune a fost gol. Cei care au binevoit să ponteze ziua de lucru, au ascultat parcă plictisiți imnul, intonat de Corul „Madrigal”. Cum mâine este vineri, iar activități nu sunt în program, bravii aleși ai patriei au decis să înceapă noua sesiune cu o altă pauză și își mai prelungesc vacanța cu câteva zile. În timp ce ei au avut concediu, unii prin țară, care prin insule exotice, departe de griji și nevoi, departe de problemele cotidiene, la noi problemele nu au luat concediu, de la popor. Din contră, crizele s-au acutizat, asta pentru că soluțiile evidente sunt ocolite de politicienii responsabili de bunul mers la țării. Românii nu pot chiuli de la griji și nevoi, de la problemele lor, nu au luxul acesta, onorabililor! Poporul v-a ales ca să rezolvați problemele și administrați această binecuvântată țară, în folosul și pentru dezvoltarea românilor, nu pentru interesele voastre meschine. Poate că nu ați auzit, fiind deconectați de realitate, avertismentul bogaților lumii. Vă reamintesc eu ce a spus Emanuel Macron, președintele Franței, țară unde salariul minim este cam de cinci ori mai mare ca la noi: „S-a terminat cu petrecerea, trăim sfârșitul erei abundenței!”, a spus Macron.

Dar voi încă petreceți, dragii noștri oameni de stat, care nu vă ridicați la înălțimea vremurilor cumplite pe care le trăim. În timp ce scandalul minciunilor pe majorările de nimic, anunțate de social-democrați, aruncă mariajul politic în aer, opoziția este și ea departe de a face cu adevărat ceva. AUR se ocupă de petreceri în scop electoral, organizate de foști din servicii, care vor să îl propulseze pe Simion în sondaje, ca să conducă tot ei țara iar. Acum văd că au pornit în campanie ca să găsească cel mai bun candidat pentru prezidențiale. Ca și cum noi nu ne-am prinde ce se ascunde și cien se ascunde în spatele acestui eveniment. Suntem prostiți zilnic în față, ni se ridică perdele de fum, ca să nu vedem ce și cum fac în culise, cum își împart legile puterii. Iar noi numărăm fiecare leuț și fiecare îmbucătură, asta ca să mai avem și mâine ce să punem în farfurii.

Nu mi-e rușine nici cu USR, cu câteva excepții, liderii partidului sunt tăcuți. Suspect de tăcuți, în ultima perioadă. Unii din linia a doua au alte preocupări, mai importante. În loc să se războiască pentru binele românilor, ei se luptă cu Biserica. De milenii, doi stâlpi de tărie a avut acest popor român: Armata și Sfânta Biserică. Iar acum asistăm la un atac de nepermis la ambele. Pentru că sunt tot mai multe voci care critică și bravii soldați ai patriei. Am văzut multă revoltă în unele medii după ce Ministerul Apărării a anunțat noi achiziții. Cu războiul la graniță, România vrea să cumpere 18 drone turcești în valoare de 300 de milioane de dolari. Țară membră NATO, cu trupe de excelență, călite în misiuni externe de mare pericol, România pare să piardă această luptă cu dotările. Ori în contextul geopolitic actual, țara noastră trebuie să se echipeze rapid și eficient pentru a fi în stare să contracareze orice fel de pericol.

E drept, dragii mei, că asta este ultima grijă pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, mai ales că iarna bate la ușă iar prețurile își accelerează galopul, fără ca politicienilor să le pese încât să facă într-adevăr ceva ca să-l oprească. Dacă ai noștri sunt prinși în lupte mărunte, dorm ori se pregătesc meschin de alegerile din 2024, liderii altor state se pregătesc de pe acum pentru iarna rusească.

Spuneam că punga se subțiază și pentru bogații lumii și vă dau un exemplu: aproximativ 10,5 milioane de gospodării se vor afla în situația de sărăcie energetică în primele trei luni ale anului viitor. Guvernul de la Londra definește sărăcia ca fiind venitul unei gospodării mai mic de 60% din media britanică, ce se situa la 36.600 de euro în 2021, potrivit statisticilor oficiale. Adică undeva la peste 3.000 de euro lunar. În România, câte familii au acest venit?

Să luăm un simpu exemplu unui bunic cu pensia minimă, ce locuiește singur, banii pe care i-ar primi de la stat ar însuma 2.400 de euro pe an! Noi suntem furați cu legea în mână, de către producătorii și furnizorii lacomi, traderii lacomi, cărora nu le pasă de noi și de suferința și sacrifiile noastre. Dacă politicienii nu sunt responsabili, ei de ce ar fi? Începând de azi un mare lanț de magazine din Franța a anunțat că va îngheța prețurile a 100 de produse de bază, pentru a ajuta consumatorii în lupta cu inflația. Subsidiara din țara noastră spune că nu va aplica măsura. Și tot în Franța, un lanț de benzinării spune că va ieftini combustibilul la pompe, tot ca urmare a cererii președintelui Macron. La noi prețurile sunt similare celor din Franța, veniturile mult mai mici însă, deși guvernul nostru știa de trei săptămâni despre decizia din Hexagon, nimeni n-a deranjat interesele colosului francez. Poate a venit momentul sa vedem că marile lanțuri de supermarketuri vor face acest lucru fără ca politicienii sa le ceară. Nu? Ar fi frumos să dea dovadă de solidaritate în aceste vremuri grele. Dar liderii noștri sunt lași să ne apere cumva, nu au curaj sau nu le pasa. Pur și simplu. Să fie rea voința, lipsa de cunoștința, ticăloșie sau nebunie, oricum vreți să îi spuneți, acesta e un cocktail fatal.

În Germania, multe familii deja s-au mutat in containere și de pregătesc din toamnă pentru iarna ce va veni. Noi nici măcar aceasta opțiune nu o avem pentru cei ce nu vor sa mai încălzească toată casa, nu vor mai avea cu ce să plătească facturile.

Nu sunteți singuri, întotdeauna vom fi vocea dumneavoastră și nu vom înceta să sancționam derapajele, minciunile, hoția și corupția. Vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare de mesaje pe care ni le trimiteți. Poate că nu avem timp să răspundem la toate, dar întotdeauna ne străduim să facem o sinteză pe care să o prezentăm celor în măsură să rezolve problemele dumneavoastră.

Legile Puterii este o emisiune despre oameni și fapte, tocmai de aceea vrem să promovăm oamenii simpli, care adesea valorează mai mult decât zeci de parlamentari. L-ați văzut aici, în platoul Realitatea, pe Alexandru – tânărul cu o singură mână, care, de unul singur, a construit o casă. Oamenii ca el pot reconstrui această țară, din temelii, sau ne pot insufla curajul să o facem noi, cei cărora bunul Dumnezeu le-a dat sănătate. Dacă el reușește, noi de ce să nu putem? Munca este brățară de aur chiar și pentru cei fără mâini. Și le mulțumesc medicilor care au preluat cazul lui. Sper din toată inima să găsească o soluție pentru salvarea lui Alexandru, un adevărat simbol al demnității și curajului, al muncii, un om care trebuie să ne motiveze pe toți să facem mai mult pentru a ne salva această minunată țară.

Chiar vreau să redau unul dintre mesajele trimise de tânăr, după ce a venit la emisiunea Legile Puterii: „Am cumpărat tot ce trebuie pentru meseriașii care au promis că vin să mă ajute. În același timp am cumpărat și sobă cu burlane, pat pentru camera specială, am cumpărat și comandat jgheaburi și burlane pentru acoperiș, pentru că era nevoie. O casă degeaba o construiești dacă nu o aperi de intemperii și să îi acorzi mentenanță zilnic. Eu nu las nimic la voia întâmplării, nu amân pe mâine ce pot face azi. Am mai construit și un hol, cu care am închis camera specială, ermetic, să fie izolată perfect între pereții casei, să nu mai fie ușa camerei speciale, direct afară. Donațiile oamenilor au depășit 20.000 lei, pentru asta dv sunteți ” vinovați”, și doresc să vă mulțumesc din suflet, Realitatea PLUS! Doamne ajută, tuturor!”, ne-a transmis Alexandru.

Ați auzit, dragi români și stimați guvernanți: el nu lasă nimic la voia întâmplării, nu amână pe mâine ce poate face azi. Dar voi, onorabili oameni de stat, de ce amânați să ne salvați, salvarea acestui popor? Ce vă oprește să faceți bine, să puneți stop suferinței?

Am să închei acest editorial cu reacția președintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, legată de înstrăinarea termocentralei Mintia: „Au ajuns copiii să-și facă idoli din personajele apărute la TV, pentru că nu mai au modele și nu le mai cultivă nimeni dragostea de țară și de eroii autentici ai României. Pentru Oscar 2021, Danemarca a trimis un film despre 4 profesori. Unul dintre ei predă muzică și îi învață pe elevi cum să interpreteze și să simtă până în suflet cântecele despre măreața istorie a țării lor. La noi e rușine să cânți așa ceva. Și am mari dubii că în România, pe undeva, se mai învață cântece despre patrie. Iar acum citesc că geografia și istoria României stau să fie scoase din programa școlară. Cine mai suntem noi, oameni buni? Ne dizolvăm încet, în acidul turnat de „sus”, de niște iresponsabili, impostori cu CV-uri pompoase, proști cu aere sau vânzători de neam. Ne otrăvesc mintea, ca să uităm și cine suntem, și cum am ajuns aici, de parcă nu e nimic greșit în a fi pribeag. Fără o identitate clară. Al nimănui. Un diplomat taiwanez mi-a spus o dată: „Numai cine nu are țară înțelege cât de important e s-o ai și să lupți pentru ea!” Noi avem o țară splendidă și nu mai știm cum să scăpăm de ea. Rușine!”.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email [email protected]