Un jandarm în vârstă de 45 de ani a fost găsit mort, împușcat în cap, în postul de pază din zona Barajului Vidraru. Plutonier major Popa Claudiu, aflat în serviciu la Barajul Vidraru, a fost găsit împușcat în cap cu armamentul din dotare, anunță purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Argeș, maior Flaviu Tănase.

Ofițerul a intrat aseară în tură și a fost găsit de șeful de schimb azi dimineață.

„Colegul a fost gasit in aceasta dimineata, impuscat in cap, cu arma din dotare. Momantan, se fac cercetari la fata locului pentru a stabili cauzele. Intrase in serviciu aseara si dimineata a fost gasit de seful de tura. Nu dadea niciun semn ca ar avea probleme”, a declarat, la Realitatea PLUS, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Argeş, Flaviu Tanase.

Potrivit acestuia, jandarmul nu încălcase regulamentele militare și nu a ridicat nicio suspiciune.

Polițiștii fac cercetări la fața locului.