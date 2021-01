Natura, refugiul turistilor si muntele, in aceasta perioada a anului. Numarul turistilor a crescut in ultimii doi ani. Acest lucru s- a intamplat si in Parcul National Cozia. Peste 100 000 de turisti au vizitat parcul in 2019, a declarat directorul Parcului, Pavel Prundurel. Despre cultura unei expeditii reusite, recomandari, dar si scaderea calitatii plantelor, scaderea numarului speciilor specifice locului si situatia delicata a biodiversitatii in ultimii ani, influenta pandemiei care a adus natura la viata si conservarea biodiversitatii, unul dintre motivele realizarii parcului, despre ariile protejate si locuri unice, intr- un interviu exclusiv realizat cu directorul Parcului National, Pavel Prundurel.

Sursa: Realitatea de Valcea