„În România am trecut de la 39 de mașini electrice cumpărate în 2016, la peste 38.000”

La fabrica Ford din România se va produce în curând primul autoturism electric, spune ministrul Mediului, Mircea Fechet.

„Am lansat deja programul Rabla pentru 2024. Este o mare bucurie să mă aflu astăzi la Craiova, la Fabrica Ford. Am văzut cu ochii mei cum se produc aceste mașini. Am fost plăcut impresionat de numărul mare de angajați, de cifrele extrem de ambițioase pe care cei de la Ford le-au prezentat, la fiecare 61 de secunde, o mașină părăsește poarta fabricii.

Am văzut cat de importanta este tehnologia noua si investițiile pe care cei de la Ford le-au făcut in Romania. As vrea să va mulțumesc in numele Guvernului României și în numele Ministerului Mediului.

Anunț cu mare bucurie că, anul acesta, la Rabla Plus, pentru autoturisme electrice, avem un buget record, un miliard de lei, cea mai mare sumă pe care Ministerul Mediului o pune la dispoziție.

Am decis că aceasta este calea cea dreaptă, să reușim să majorăm bugetul pentru transport verde și să echilibrăm cu celelalte bugete.

Aici, în România, la fabrica Ford se va produce in curând primul autoturism electric. Este o veste extraordinară pentru mediu si pentru calitatea aerului din România.

Este o veste extraordinară pentru economia României in general. Asta nu înseamnă doar un aer mai curat, că o să avem mai puține noxe dar asta înseamnă ca banii pe care ii punem la dispoziție vor rămâne în România.

Am mare încredere si sunt extrem de optimist in legătura cu modul in care românii vor accesa programul Rabla Plus si in acest an. În 2016, in Romania s-au achiziționat doar 39 mașini electrice, în 2020 ajunsesem la 2400 mașini electrice, în 2021 peste 10.000, in toți acești ani am finanțat peste 38 de mii de autoturisme pur electrice.

Vreau să vă spun că nu doar ca am vizitat fabrica, dar am făcut si un drive test si am fost plăcut impresionat. Sunt extrem de mari șanse ca, după acest drive test, următoarea mea mașină să fie un autoturism Ford”, a spus ministrul Mediului, Mircea Fechet.