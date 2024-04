Fost șef ISU, derapaj obscen pe Facebook

Viorel Demean, fost comandant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara timp de 13 ani, s-a dezlănțuit în mesaje jignitoare pe Facebook la adresa șefei unei instituții publice, dar și a altor politicieni.

Viorel Demean și-a uimit urmăritorii de pe rețelele de socializare cu un șir de mesaje injurioase.

În cel mai recent dintre ele, acesta a jignit-o pe Aura Lasconi, șefa Serviciului de Gospodărire Apele Române–Hunedoara.

„No uite și la doamna Aura ce i sa zburlit l…..u și vrea să facă pe CUCOȘUL cu mine. Nu am timp să mă rog de dvs anunț alți plătiți și mai experți ca mine. Face pe PROASTA ca nu înțelege ce i- am cerut și ma plimbă prin furtuni prin tot județul La pantof port 42 vreți să știți și câți cm are …..mea? Dacă ați fi mai tânără v-as lasa să o simțiți și să o masurati. No lasă că vă aleargă cei de la D N A ca să nu mai aveti timp de coafor, de fb și de Campanie Electorală”, a scris Viorel Demean, într-o postare pe Facebook.

Aura Lasconi s-a declarat șocată de exprimarea fostului șef al ISU Hunedoara și a precizat că, fiind în concediu în această perioadă, a aflat de la colegii ei despre petiția lui Viorel Demean.

„Este degradant modul dumneavoastră de adresare unei doamne, unei femei. După cum vedeți, răspunsul nu este semnat de mine, eu sunt în concediu. Datele solicitate de colegii mei sunt necesare pentru a putea da un răspuns petentului. Îmi pare rău că după atația ani de bună colaborare instituțională mă puteți face ca la ușa cortului”, i-a transmis Aura Lasconi lui Viorel Demean, scrie adevarul.ro.

În urmă cu câteva zile, Viorel Demean a avut un mesaj injurios și despre Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Fostul șef ISU a publicat o convorbire privată cu șeful CJ, în care i-a transmis acestuia mesajul: „Am bun simț și caracter, dar nu pentru curve. Curvelor doar le f…”.

Viorel Demean s-a aflat la comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara timp de 13 ani, din 2009 până la sfârșitul lunii noiembrie 2022, când a fost trecut în rezervă, la vârsta de 47 de ani.

Avea 34 de ani când a devenit inspector şef, în urma unui concurs susţinut la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Înainte de a prelua comanda Inspectoratului, el a deţinut, din anul 2007, funcţia de şef al Biroului de Resurse Umane, la ISU Hunedoara.

În decembrie 2022, la câteva săptămâni după pensionare, fostul șef al ISU Hunedoara a fost protagonistul unui inccident cu totul neobișnuit: s-a împușcat în piept cu o armă pe care o deținea legal, fiind rănit grav, în zona plămânului. Soția acestuia a sunat atunci la 112, după ce l-a găsit în stare gravă, iar medicii au reușit să îi salveze viața.