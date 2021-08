Constructorul Mihai Curecheriu a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, miercuri, la „Culisele statului paralel”, despre problemele pe care le-a avut la Metroul din Drumul Taberei, șantajul la care a fost supus și interesele firmelor care l-au făcut să intre în faliment. Magistrala 5 de metrou a fost inaugurată pe 15 septembrie 2020, după 9 ani de tergiversări ale lucrărilor.

„Am crezut că acești italieni sunt corecți (Astaldi – n.red.). Am cunoscut firma Concordia, ei aveau această lucrare. Sunt în asociere cu Concordia. Mi-au dat caietul de sarcini, am analizat cu omul care a gândit și proiectat în 1977, dl inginer Dan Maxim și inginerul Diaconu Gheorghiță. Structura de rezistență Parcul Drumul Taberei.

Am ajuns până la 16-18 metri pe trei nivele. Am inceput prin martie 2015 iar eu trebuia sa termin in iunie 2016.

A trebuit să subventionez această lucrare, au apărut lucruri neprevăzute.

Pe 2 ianuarie 2016 sunt pe santier cu utilajele, sa muncesc. Am primit notificarea de la Astaldi… să opresc… Mi-au spus ca sunt niste probleme, financiare, conducte, desi eu eram cu 60-80 oameni pe santier. Mi-au spus ca nu pot sa incep. (…)

Mi-au dat autorizatia de reincepere in august 2016. Oamenii i-am plătit. Contractul era valabil”, a declarat Mihai Curecheriu, în exclusivitate, miercuri, la „Culisele statului paralel”, despre cum a lucrat cu firma Astaldi la metroul din Drumul Taberei, la magistrala 5.

„În august 2016 s-a schimbat directorul de productie si s-a reintors … , care acum e la Podul de la Brăila. Acest om, prin șantaj, il am pe partenerul meu (care poate confirma acuzațiile – n.red.) (…) Mi-a spus ca trebuie sa cedezi 30% din pretul unitar, am spus că nu am cum. Voi ca sa luati aceasta lucrare ati subevaluat… Sa semnez 30%… Mi-a spus ca daca nu semnez, sunt dat afara din santier.

Atunci partenerul meu dl Radulescu mi a spus nu semnez nimic. Eu am bani imprumutati, ca sa stau 8 luni, am de platit oameni. (…) Astaldi a spus nu, peste o saptamana incepi. Și în august m-am trezit cu datorii”, a mărturisit Mihai Curecheriu, la „Culisele statului paralel”.

Constructorul a declarat că a fost contactat de Astaldi chiar în dimneața zile ide miercuri și i-au propus noi lucrări pentru a acoperi pierderile avute la Magistrala 5 de metrou.

„Au propus să-mi dea lucrări, și cu o săptămână inainte, lucrări de peste 20 milioane de euro, fără cota, asa imi recuperez. Verbal recunosc (că am avut pierderi – n.red.), nu in scris. Ei vor sa-mi dea lucrari fara cota de antreprenor ca sa-mi recuperez acesti bani. Verbal… (…)

Mai este o problemă. Când mi-au dat in 2016 autorizatia, am inceput sapaturile. Am gasit un tunel de metrou existent. I-am chemat, nu stiam, canalizare… Am sapat manual, am vazut ca e linia de metrou existenta. Ce s-a intamplat aici? Nu aveau solutie tehnica sa demonteze tunelul. Cu inginerii mei am reusit sa spargem tunelul si sa incepem sa-l demontam. Avand si doi muncitori italieni, am reusit…

Sunt suparat, dar ce mă bucura… (…) Am fost chemat de Astalidi să-mi dea acces la toate stațiile, aveam cei mai buni muncitori, care au lucrat la metroul din Viena… (…)

Ei nu au nevoie de un antreprenor român ca să poată participa la licitație”, a mai spus Mihai Curecheriu.

„Eu doresc sa-mi recuperez banii, sa-mi plătesc subcontractanții și să muncesc. Cred că sunt singurul contractor cu muncitorii mei, pentru că Astaldi mi-a folosit muncitorii, subînchiriindu-mi utilajele”, a declarat acesta.

Mihai Curecheriu a mai dezvăluit că, din ce i-a spus fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode, că este vorba de 29 de antreprenori contractori în faliment, din cauza lucrărilor de la metrou.