De la o zi la alta, crește numărul cetățenilor aflați în carantină în județul Argeș. Prefectura Argeș a anunțat în acestă dimineață că în județ sunt 67 de persoane în carantină şi 261 de persoane în izolare.

Creşte numărul cetăţenilor aflaţi în carantină în Argeş, numărul acestora ajungând la 67 sâmbătă, faţă de 54 raportaţi vineri. Prefectura Argeş a anunţat sâmbătă dimineaţă că sunt 261 de persoane izolate, numărul fiind mai mare cu 35 faţă de vineri, când erau 226. Din fericire, deocamdată, nu a fost niciun caz de coronavirus confirmat în Argeş. Au fost prelevate probe de la toţi cetăţenii aflaţi în carantină, însă, la acest moment, la 58 dintre ele se aşteaptă rezultatele.

Toţi cei 67 de cetăţeni aflaţi în carantină în centrele din judeţul nostru sunt argeşeni. Nu este exclus ca în curând să fie aduse şi persoane care au domiciliul în alte judeţe.

Potrivit metodologiei de supraveghere a Covid-19, emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică România, persoanele care vin din zona roşie (ex. Italia) vor fi carantinate imediat dupa sosirea in Romania, timp de 14 zile, in spatiile special destinate in acest scop. Se vor recolta probe respiratorii in ziua 1, respectiv 12 si 13 de carantina. Scoaterea din carantina se vace dupa 2 rezultate negative pentru probele din

zilele 12 si 13.

Persoanele care vin din zona galbenă se vor auto-izola la domiciliu imediat dupa sosirea in Romania,

timp de 14 zile, impreuna cu ceilalti membri ai familiei