În zilele următoare, vom avea parte de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii au anunțat cod galben de căldură și disconfort termic accentuat. Valul de caniculă se va intensifica, începând de astăzi, în toată țara. Meteorologii au anunțat temperaturi de până la 38 de grade Celsius.

„Astazi, valul de caldura se intensifica si se extinde in toate regiunile. Temperaturile vor urca la 38-39 de grade in Banat, sudul Crisanei si vestul Olteniei, in restul regiunilor vor fi maxime de 34-36 de grade. Disconfortul termic va atinge pragul critic de 80 de unitati in aproape toate regiunile. Maine, valul de caldura va persista in regiunile sudice, centrale si estice, in vest si NV vom vorbi de patrunderea unui front atmosferic rece, care va determina racirea vremii – vijelii puternice, intensificari ale vantului, averse locale si descarcari electrice. Aceste manifestari ar putea fi severe in anumite regiuni. La mijlicul saptamanii, vom vorbi despre un reg termic placut in cea mai mare parte din tara, cu temperaturi de 33 de grade cel mult”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai Huștiu.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ – COD GALBEN

Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat

Interval de valabilitate: 16 și 17 august

Zone afectate: conform textului și hărții

Valul de căldură se va intensifica și va cuprinde luni (16 august) cea mai mare parte a țării, iar marți (17 august) va persista în regiunile sudice, centrale și estice. Local va fi caniculă, disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse frecvent între 34 și 38 de grade. Pe alocuri, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade.

Fenomene asociate instabilității atmosferice se vor semnala local la munte, în nord și nord-vest, iar marți (17 august) mai ales în regiunile intracarpatice.