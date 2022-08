Vești proaste pentru studenți! Prețul chiriilor se menține ridicat, iar analiștii se așteaptă să crească din nou odată cu începerea noului an universitar. Deja garsonierele și apartamentele din țară sunt cu 10% mai scumpe față de anul trecut iar în unele cazuri chiriașii ajung să scoată din buzunare chiar și peste o mie de euro lunar.

Începe din nou goana după chirii în cele mai importante centre universitare din țară. Anul acesta însă, prețurile sunt mult mai piperate față de anul trecut.

„Totul se datoreaza cresterilor materialelor de constructii in ceea ce privește apartamentele noi. Sunt cresteri si pe chirii, sunt similare unei rate pentru un credit ipotecar. Spre exemplu, la un apartament cu doua camere consideram ca vor creste in continuare in perioada urmatoare pentru ca in septembrie studentii incep din nou sa caute chirie pentru facultate”, a explicat, la Realitatea PLUS, Ramona Ganea, director agenție imobiliară.

În funcție de dotări și de orașul în care se află, prețul unei garsoniere variază între 200 și 1.000 de euro.

Odată cu numărul camerelor crește și prețul. Pentru o chirie într-un apartament cu două camere, studenții din Cluj vor ajunge să scoată din buzunare 450 de euro lunar. În București, chiria pornește de la 400 de euro pe lună, iar în Timișoara poate ajunge la 330 de euro.

CHIRIA PENTRU UN APARTAMENT CU DOUĂ CAMERE

Cluj-Napoca – 450 €

București – 400-430 €

Timișoara – 330 €

Din cauza prețurilor, mulți s-au reorientat și au găsit alte soluții – cazarea la un cămin de studenți sau la rude.

Tinerii spun că prețurile „sunt foarte mari, exagerat de mari, am prieteni studenti si nu isi permit o chirie asa de scumpa”.

Sursa: Imobiliare.ro

Unii aleg apartamentele, alții căminul.

Chiria este „undeva la 1300-1500, 300 de euro, un apartament cu doua camere. Deocamdata stau in camine, asta e posibilitatea lor”, a declarat un tânăr.

Închirierea unei locuințe este deja cu 10% mai scumpă decât anul trecut iar agenții se așteaptă ca prețurile să crească în continuare până la finalul anului.

Sursa: Realitatea de Cluj