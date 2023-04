Caravana ANTIMAFIA. Dezvăluiri incendiare din dezastrul în care se află județul Tulcea, lipsit de banii de investiții prin ITI Tulcea, peste 1,1 miliarde de euro pierdute în alte județe, joi seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu și Laurențiu Botin. Oamenii din localitățile din județ trăiesc aproape izolați, școala și dispensarul din comuna Grindu stau să cadă, drumul județean Chilia Veche-Tulcea este aproape impracticabil, timp ce proiectele de dezvoltare sunt blocate la Consiliul Județean.

„Desantul Realitatea PLUS e la Tulcea. Am promis ca ma intorc. Am facut o si a treia oara. Cei care sunt acum la putere nu au avut curaj sa vina fata in fata cu noi, au trimis reprezentanti. Un judet care ar fi trebuit sa se invarta dupa soare, patrimoniul UNESCO, că banii 1,1 mild euro in loc sa ajunga la comunitatile din județ în Delta Dunării au ajuns in afara judetului.

E inceputul unui lung drum. Dl Horia Teodorescu si-a trimis reprezentantii, are o problemă medicală. L-aș intreba pe dl Teodorescu cum isi rezolva problemele de sanatate oamenii din Chilia Veche. O nava merge la doua zile acolo, alternativa e un drum, celebrul drum facut praf.

Și-au trimis cerberii ca sa ne intimideze. Cand am iesit (pe faleza din Tulcea, n.r.), una din angajate ne fixa cu privirea. De ce, dle Teodorescu, trimiteți oamenii sa ne sperie? Muncitorii au fost adusi special ca sa se vada ca muncesc…”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Se reface Faleza. S-au apucat de treabă când am venit noi… Au lucrat exact de când am apărut noi până acum. Faleza este strâmbă. Cum 50 de milioane?

Investiții teritoriale integrate – ITI. Spun pe site facem Delta. Se puteau decolmata, veneau bani la bugetul primăriei. Mi-a spus cineva mai devreme că noi suntem de vină, oamenii, că dacă am fi mai mulți, alții nu ar mai face asta. Cum să dosești atâția bani?”, a declarat și Laurențiu Botin.

DISPENSARUL ȘI ȘCOALA DIN COMUNA GRINDU, LA UN PAS DE PRĂBUȘIRE – DE CE NU AU PRIMIT FINANȚARE

„Am depus o solicitare la ITI Delta Dunarii pentru scoala, dispensar și o promenada. Înceet, incet, m-au lipsit de promenada, apoi a scos si dispensarul. Dna A. Toma de la ITI Delta Dunarii a spus sa mai asteptam, stiam ca nu vom primi niciodata. Când am amintit despre scoala am spus ca e importanta educatia, daca nu avem educatie, nu avem nimic, Si a spus ca trebuie sa vina cineva de la Erasmus si la noi in luna mai. N-am reusit desi am anuntat din timp. M-am lipsit acum si de aceasta finantare – 1,5 mil euro, pentru reabilitare scoala, pentru ca parcheul din clase e de când s-a construit scoala, in anii 70. Mobilierul a fost donat de o scoala din Tulcea care a schimbat mobilierul. Acum sa mai dam cu var, pentu că această cerere solicitata de la ITI Delta Dunării…”, a spus primarul Neagu Neculai din Grindu.

„Am cerut 1 mil euro pentru ca am adus si cativa experti, e lasat cu totul, nu se mai poate face nimic, trebuie daramat din temelii. Nu am primit niciun raspuns. Fel de fel de minciuni ca sa ne duca cu preșul. Vine o doamnă doctor de două ori pe săptămână de la 50 de km, cladirea e intr -o situatie deazastruoasa. Stiam ca vom primi asigurari, asta e politica romneasca, presedintele Consiliului Județean…”, a declarat primarul comunei Grindu.

„Oamenii pot ajunge cel mai aproape la Galati, înainte mergeam la Galati , acum trebuie sa mergem pe acest drum dezastruos, trecerea cu bac, poate sa moara omul de două ori până ajunge la Galați. Acolo e unspital micut. De la Grindu pana la Tulcea este foarte foarte greu, ca să ieșim la civilizatie”, a mai spus Neagu Neculai.

CJ TULCEA, RĂSPUNS HALUCINANT DE CE NU S-AU DAT BANI PENTRU INVESTIȚII GRINDU

Intrebat de ce nu au fost bani pentru Grindu, secretarul general CJ Tulcea, Cristi Mihai a declarat că „exista o lista anexa, dl primar de la Grindu a pus acele proiecte, dar… pentru a depune un proiect, in 2018 s-au depus primele proiecte…, nu a depus niciun proiect, putea sa depună pe partea de educație, nu a depus. Vine abia in 2021. Noi nu mai avem alocari de niciun fel. Discutăm de bani alocați pentru partea publica si partea privata. Din acei 1,1 miliarde de euro. Evaluarea initiala era undeva la 400 de milioane. Noi nu am dat niciun ban in afara judetului. Nu noi dam banii. (…) Propunerea a venit de la fiecare localitate”.

„Nu ati dat bani in afara judetului?! Am filmat data trecuta… Nu-mi place vrajeala”, a intervenit Anca Alexandrescu.

„Banii sunt pentru privat si public, da, a depins doar de decizia locală, cineva, CJ a numit ITI.

Dle Teodorescu (președintele CJ Tulcea, n.r.), când s-a propus schimbarea in timpul jocului de ce nu ati dat?”, a întrebat Eugen Teodorovici, completat de Anca Alexandrescu: „Cine era secretar de stat când s-a făcut modificarea s a facut modificiarea

„Este șef al Autoritatii de management care a aprobat, cred ca acum e la MIPE astazi, e cel care a aprobat. Ministerul a fost destul de isteț incat sa le ceara o facilitare pentru modificare”, a mai spus E. Teodorovici.

„Nu au venit propuneri, proiecte. Avizezi proiecte care se depun, in cazul Grindu. La momentul 2017 dl primar Grindu a vrut sa se retraga, spunea că <<eu nu mai am aproape nimic sa fac, nici cotizatia la ITI, 700 de lei, e cofinanțare”, a mai spus secretarul general CJ Tulcea – Cristi Mihai.

„Axa 2 a fost singura unde ITI Delta Dunării nu a dat nici macar aviz. Nu știam ce proiecte au fost. Urmarea actiunilor a fost un ordin de ministru prin care s-a hotărât finantarea tuturor proiectelor pe Axa 2, au fost supracontractate toate proiectele eligibile. Banii nu erau ai mei. E alocare indicativa. Nu știam ce proiecte au fost”, a adăugat Alexandru Georgescu, economist.

„Pe 21.01.2021 am trimis o scrisoare, spuneam clar ca 80 la suta alocati pentru Tulcea au plecat din judet, la vremea aceea trebuia sa va intrebati, in 31 decembrie, daca nu sunt indepliniti, Comisia Europeana ne mai taie din bani”, a spus fostul ministru de finanțe E. Teodorovici.

„Unde sunt banii? Cum a fost posibil ca din sume atat de mari destinati Deltei Dunării să ajungă în alte județe, sute de milioane?” a întrebat Anca Alexandrescu.

„Alaturi de dl Teodorovici am sustinut acest demers, a fost o munca de 3 ani de zile, am luat toate avizele, ne-a sustinut pe trei programe sa obtinem avizari. La o evaluare facuta de mine sunt contracte pe fonduri nerambursabile, 700 de mil de lei pentru 250 de companii in afara judetului, presupune 120 de milioane de euro. In 2018, 2017, 2016, acest ghid al privatilor am solicitat, ca să participam la monitorizarea proiectelor de la privat. Atunci când s-a aprobat aceasta prealocare pe componenta dezvoltare IMM productie si alte investitii in privat, suma era de 60 de mil euro, completata in 2019, care a marit la 90 de mil de euro, prin realoarea unor investitii din public catre privat: eficienta energetica, mobilitate urbana, crese scoli, iceii pt 2 componente mari IMM si un spital”, a completat Soti nZaharcu, fost președinte ITI Tulcea.

ANCA ALEXANDRESCU și Realitatea PLUS, LA ȘEDINȚA CJ TULCEA, VINERI, PENTRU DRUMUL JUDEȚEAN CHILIA VECHE-TULCEA

„Avem oameni care se confrunta cu realitatea din judet. Data trecuta mi -ati spus ca e jale, am fost la Chilia Veche, oamenii plangeau Unde-s banii din ITI Tulcea?”, a declarat Anca Alexandrescu.

„La noi la Chilia nu se vede nimic, doar pe bani proprii, nimeni nu a intrebat niciodata nimic, să ne întindă o mână de ajutor. Daca s-ar fi facut asa ceva, zona s-ar fi dezvoltat. Nu se poate, neavand cai de acces, nedandu-ne bani, nu se poate nimic. Venind de la Tulcea ma intrebam , e ceva groaznic drumul. Ar trebui ca lumea care raspunde sa vina la noi, sa vada cat timp fac pana la Chilia, e un dezastru. Daca s-ar face acest drum judetean, nu e nimeni de vina, noi ne-am decis soarta. Nouă ne trebuie condiții, e vorba si de accesul pe apă, drumul. Rolul lor e să depopuleze…”, spune unul dintre localnici.

„Am fost pe drum, am fost la prefectura si am intrebat, e din cauza conflictului cu dl Traian Rece. Le-am spus: nu puteti face pe fonduri europene din cauza conflictelor din justitie De ce nu faceti din fonduri proprii? E drum protejat. Cineva are nevoie sa puna piatra acolo, se pierd o gramada de bani”, a reamintit Anca Alexandrescu.

„Regimul juridic al drumului e un drum judetean, avem carte funciara, maine daca avem ne putem apuca de drum. Faptul ca s-au creat litigii artificiale nu inseamna ca nu mai esti proprietar. Înainte de semnarea contractului finanțare e nevoie de declaratie ca nu ai litigii, nu poti pentru că cineva spune ca avem lititgii. Noi nu putem face exproprieri pentru că suntem proprietari”, a spus Cristi Mihai, secretarul general CJ Tulcea.

„Dle secretar general, am spus data trecuta ca ma ofer sa mergem la dl Marcel Ciolacu, la dl Nicolae Ciuca, e o situatie speciala ,oamenii striga de ani de zile. E vorba de finanțare europeană, daca nu pot, trebuie să ia bani de la bugetul de stat, de aceea au cerut de la Compania Națională de Investitii, Ministerul Dezvoltarii. Dar dl Grindeanu poate? Mă duc eu la dl Grindeanu, ma ofer sa ma duc”, a intervenit Anca Alexandrescu.

Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a explicat ce soluții sunt pentru drumul județean.

„În primul rând lansati achizitia publica, cu acea clauză suspensivă, trebuie lansare in sistem electronic de achizitie si adaugati acolo <<se elimina litigiul respectiv>>. A doua solutie: prefectul o face, se trece la guvern acest drum”, a explicat Teodorovici.

„Concluzia mea e clara: cineva trebuie sa puna piatra acolo si la pod”, a intervenit Anca Alexandrescu.

„Mâine aveți ședință CJ, ne primiți în ședință? Mâine suntem acolo”, a anunțat Eugen Teodorovici.

„Dle Teodorescu, mâine participăm la ședința Consiliului Județean. Acum chiar îi dăm motive dlui Teodorescu să se supere…”, a mai spus și Anca Alexandrescu.

Sursa: Realitatea de Bucuresti