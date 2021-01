Dezvaluiri înfiorătoare despre mafia sângelui, azi, la Culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu.

De ce nu are Romania o banca de plasma? Cine blocheaza acest proiect si ce interese sunt in piata farma? Mafia sangelui se joaca cu sanatatea romanilor si face bani grei pe suferinta lor. Ce legatura are actualul ministru al sanatatii cu scandalul plasmei? Cum de reprezentantii firmelor care importa imunoglobulina ajung in functii de decizie in Ministerul sanatatii si blocheaza proiectul bancii de plasma! Pacienta moarta la coada pentru imunoglobulina. Cate vieti ar putea fi salvate dar ei nu vor? De ce a refuzat statul roman aparatele de plasmafereza si mii de pacienti cu Covid nu au avut sansa unui tratament precum in alte tari europene. De ce a durat luni de zile adaptarea Romaniei la acest procedeu? Se cearta intre ei pe zeci de milioane de euro iar pacientii se roaga luna de luna sa aiba sansa la tratament. Dezvaluiri ingrozitoare despre mafia sangelui la Culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu.

Sursa: realitatea.net