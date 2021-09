Misiune ușoară pentru Simona Halep (13 WTA) în fața Kristinei Kucova (111 WTA) la US Open. S-a impus cu scorul de 6-3, 6-1 și s-a calificat în turul trei unde o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Elena Rybakina (20 WTA) și Caroline Garcia (62 WTA).

„Mă bucur să joc aici, în fața spectatorilor. Vă mulțumesc că ați venit! Mereu e grozav la New York, atmosfera este deosebită. Mă simt mai bine decât săptămâna trecută, recunosc. Înaintea turneului chiar eram îngrijorată din cauza accidentării. Nu jucasem de câteva luni un meci oficial, dar cred că m-am descurcat bine.

Primul meci a fost foarte dificil, la al doilea a fost dificil să joc pe central. Mereu e deosebit aici. Am avut puțin noroc astăzi, am avut șansa de a juca sub acoperiș. Am aflat după încălzire că voi juca pe Arthur Ashe”, a declarant Simona Halep la finalul meciului.

Sursa: Realitatea de Constanta